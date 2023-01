Viljandi haigla rajamine läks kahe aastaga poolsada miljonit eurot kallimaks

Ehituse hind ise kallineb varasemaga võrreldes ligi 23 miljonit eurot ja teisipäeval pooleli oleva haiglahoone parklakorrusel sõlmitud uue lepingu kohaselt on ehituse hind 62,3 miljonit eurot. Seejuures tuleb arvestada, et umbes kaheksa miljoni euro eest on hoonet juba valmis ning eelmise lepingu hind oli 47 miljonit eurot.

Priit Tampere sõnul kallineb ehitus 30 protsenti, aga vajalik sisseseade on vahepealse ajaga sisuliselt kaks korda kallimaks muutunud. Nii on ettevõtmise eelarve 108 miljonit eurot. "See raha on kaetud osalt lubaduste ja osalt allkirjadega," selgitas Tampere. Suuresti rajatakse haigla eurotoetuste abiga ning need jõuavad Viljandisse valitsuse otsusega. Enamik raha tuleb Eesti taaste- ja vastupidavuskavast.