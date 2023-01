Paar aastat tagasi võis Abja veekeskus koos vallavanem Imre Jugomäega rõõmustada, et neil on oma iglusaun nagu jalgpallitähel David Beckhamil. Elektri hinna kallinemise tõttu on see käesolevast sügisest olnud suletud.

Foto: Marko Saarm