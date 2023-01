Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et kui reastada aastad alates soojemast, siis 1945. aastast saadik asetus mullune 9.–11. kohale. Nimetatud sõjajärgne aasta on vaatlustabeli alguseks, sest just tollest ajast on keskkonnaagentuuril arhiivist välja võetud võrdlusandmed. Mullusega sama soe oli 2011. ja 2014. aastal.