Raamatu keskne tegevus toimub möödunud sajandi üheksakümnendatel. Tagasi vaadates oli see ambivalentne aeg: kellel on häbi, kuidas ta teenis oma esimese miljoni, kes jällegi ahastab, et esimene miljon jäi teenimata. See oli aeg, mis andis ühe käega võimalusi ja samas krabas neid kahe käega tagasi. Ühtlasi oli see aeg, mil nii mõnegi silmis käis muusika kui selline lõplikult alla. Muusika ongi raamatu keskne tegelane.