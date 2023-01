Sarnaselt enamiku eestlastega sain ma indie-roki, popi ja souli piiridel toimetavast ansamblist Minimal Wind (MW) teada mulluse «Eesti laulu» võistluse kaudu. Nad osalesid seal looga «What to Make of This» ja juba selle esimestest nootidest olin müüdud. Sedavõrd erinev oli see ülejäänud etteastetest. Lisapunkte andis muidugi muusikat toetav sama stiilipuhas video, mis on filmitud siinsamas Viljandis – sisuliselt on MW ju ka Viljandi bänd.