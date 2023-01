Nagu fotograaf rääkis, hakkas näituseplaan idanema, kui ta kord Viljandi kontserdikorraldajat Aivar Trallmanni pildistas. «See oli väga põnev ja leidsin, et Viljandis on palju koloriitseid persoone, kes väärivad portreteerimist. Üks mõte oli teha portreed inimese loomulikus keskkonnas, aga loobusin sellest, sest tundsin, et siis on veelgi raskem kokkuleppeid saada.»