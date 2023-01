"Just tulin rajalt," ütles Viljandi rattaklubi rajameister Mikk Mihkel Vaabel. Teisipäeva hommikul käis ta Viljandi järvel vaatamas, kuhu saaks maratonirada teha, aga praeguse seisuga viiekilomeetrise ringi jälge sisse ei lükata, sest järvel on lume hulk väga väike. "See on tuisanud niimoodi üsna õhukeselt, et sahaga ei ole väga midagi teha," selgitas Vaabel ja lisas, et puhastada on mõtet siis, kui lund tuleb natuke rohkem.