Liivsoni sõnul käib lõkke süütamisega juba aastaid kaasas Karksi kihelkonna tuleloits ning sel korral tegi naisrühm Mari ka kolonntantsu, nii et kõik said tantsu lüüa rohkem kui ühe korra. "Reedel oli päris krõbe pakane ja imestasime, et tõesti oli hästi palju inimesi väljas," rääkis ta ja ütles, et järveäärsel platsil võis inimesi olla viiekümne jagu. "Lapsi muidugi vähem ja see oli selle ilmaga arusaadav, aga noori oli palju."