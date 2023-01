Kardisõitjad loodavad saada linnalt loa treeninguteks Paala järvel

Paala järvele kogunesid kardiseltskonnad Team Hunt ja Viljandi Raketibaas. Nagu selgitas Team Hunti eestvedaja Toomas Hunt, siis oli tegemist proovipäevadega – katsetati, kas on võimalik kartide, uisutajate ja taliujujatega järve peale ühiselt ära mahtuda.

Hunt rääkis, et ettevõtmisest on linnavalitsust teavitatud ja küsitud luba, kas võib Paala järvele raja sisse lükata ja seesuguse katsetuse korraldada. "Täna ja eile õnnestus see aktsioon meil väga hästi. Vaatame, kas linnavalitsus annab meile edaspidigi loa siin vahel trenni teha ja kui ilm lubab, siis talvel ka võistluse korraldada."