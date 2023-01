Lootus hunte kohata piirdus jälgede ja väljaheidete leidmisega

Eigo Reva hobiks on metsloomade ja lindude pildistamine. Selleks et loomade jälgimist kaardistada, on ta paigutanud metsa rajakaamerad.

On laupäeva hommik. Vaatan telefonist ilmateadet: miinus viisteist, tajutav temperatuur miinus kakskümmend kaks kraadi. Prr … need on külmakraadid, millega ma ei mõtlekski kauemaks kui kümneks minutiks õue minna, aga olen hobifotograafi Eigo Revaga kokku leppinud, et läheme metsa hundijälgi taga ajama.