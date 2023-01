Viljandlastest vendade kebabirestorani peetakse pealinna tõusvaks täheks

Võib öelda, et Alex (vasakul) ja Karl Toom on kebabiga koos üles kasvanud. Nad olid napilt kümnesed, kui isa Marek Toomi müügitelgis pärimusmuusika festivalil kebabirulle keerasid. Marek Toom peab Viljandi lähedal Raudnaela kõrtsi. Oli vaid loogiline jätk, et pojad oma kebabirestorani avavad. Sedapuhku pealinnas ja nimeks Brööder Kebab.

Foto: Erakogu