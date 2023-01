Kärpekääride vahele jäänud Lilli rahvas on nördinud

Majandusliku seisu halvenemise tõttu on Mulgi vald asunud kõikjalt kärpima. Esialgu pakuti külamajade juhtidele täiskoha asemel poolt. Uue-Karistes ja Karksis võeti see vastu, Penujal, Lillis ja Tuhalaanes aga mitte. Penujal oli nõus külamaja üle võtma kohalik külaselts, selle üle käivad nüüd läbirääkimised ka Tuhalaanega ning vald soovib, et sama juhtuks Lillis.