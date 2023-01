Et Maroko on Eestist kümme korda suurem riik, tuleb võtta aega, et nende erinevate nägudega tutvuda. Meil oli 16 päeva, olime valmis omal käel reisimisega kaasnevateks ootamatusteks ja seiklusteks. Lugesin ka teiste soovitusi – ütleb ju vanasõna, et loll õpib oma, tark teiste vigadest. Ehk on meie reisimuljed abiks neile, kes ei taha Marokos autot rentida, sest liiklus on seal kohati hullumeelne ja parkimiskohti napib. Saab hakkama küll ühissõidukitega, vahel peab ainult kaua ja kannatlikult ootama.