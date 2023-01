Kui kõrvale jätta asjaolu, et ligi 500 inimest on pidanud oma kodu, elu ja unistused maha jätma ning ootavad, et see arutu sõda lõpeks, on see kahtlemata meeldetuletus, et «rahvastik» ja «rahvastikupüramiid» pole ainult mõisted, millega põhikoolis geograafiatunnis lapsi kiusatakse. Ei vähene mitte üksnes Viljandimaa elanike arv. Ka Eesti elanike arv on võrreldes 90-ndatega vähikäiku teinud, kuigi viimastel aastatel on rahvaarv eri põhjustel pisut kasvama hakanud.