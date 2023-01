Vaba mõte ⟩ Kõige kurvem kuu

Jaanuari peetakse üldiselt kõige masendavamaks kuuks ja ilmselt õigustatult. Jõulud on läbi, aastavahetus tükkis oma pidustusega on läbi ja pühademeeleolu on taas andnud teed argipäevale. Viid oma kuivanud kuuse välja, ohkad, vaatad neid igale poole pudenenud okkaid ja asud veel kord ohates koristama. Seejuures astud vähemalt ühe okka endale läbi soki jalga ning adud, et uus aasta on täpselt samasugune nagu vana, aga võid rõõmu tunda teadmisest, et aastake su piiratud elueast on jälle möödas ja sul ei õnnestunud täita ainsatki eelmisel aastal antud lubadust. Kui juhtub olema veel esmaspäeva hommik, ajab eriti sügavalt ohkama.