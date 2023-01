Heategevusklubid korraldavad Ukraina lastele jõulupeo

Kui väiksemates kogukonnakeskustes korraldasid lion‘id Ukraina lastele jõulupidusid detsembris, siis kaks suuremat pidu on jaanuaris. Pühapäeval sõidavad Lõuna-Eestis elavad lapsed Tartusse Ahhaa keskusesse ja 11. jaanuaril on Põhja-Eestis elavad lapsed Tallinnas Eesti vabaõhumuuseumis.

Lions-klubi Tähtvere presidendi Aili Adamsoni sõnul on ligi 450 Lõuna-Eestis ja Paides elavat Ukrainast pärit I–IV klassi last oodatud Tartu Ahhaa keskusesse, kus peetakse jõulupidu põnevate töötubade, kingituste ja jõuluvanaga. "Lastel on võimalus tutvuda Ahhaa keskuse väljapanekutega ja teha Võlupeegli abil vahvaid pilte. Peojuht on tuntuim Eestis elav ukrainlane Ruslan Trochynskyi," rääkis Aili Adamson.