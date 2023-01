Viljandi suurimal liuväljal saab uisutada

Rajameister Mikk Mihkel Vaabel Viljandi rattaklubist ütles, et läheb parajasti Paala järvele rada lükkama. Viljandi järv on tema sõnul täies mahus uisutatav.

"Jää on kogu järve ulatuses matkauiskudel läbitav ning hoki- ja iluuiskudega soovitame hoida Viiratsi-poolsesse otsa, kus on vähem lumelaike," kirjeldas Vaabel Viljandi järve jääolusid. "Kalda- ja roostikualade jää paksus on kuni 6 sentimeetrit. Vähemalt kahe meetri kaugusel kaldast on see 12–20 sentimeetrit."