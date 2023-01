Sürgaveres elavad Ukraina lapsed ehitavad metsloomadele söödasõimesid

«Teeme neli sõime ja paigutame need asula lähedale, et lapsed saaksid neid ise heintega täitmas käia,» selgitas Sürgavere jahiseltsi juhatuse liige Alar Kolomets. «Meil on keskkonnaametiga kooskõlastatud söödaplatsid ning lähim neist jääb kõigest 600 meetri kaugusele.»