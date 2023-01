Ka Viljandi spordikooli ja Sakala suusaklubi treener Jaan Kallak jäi oma õpilastega rahule. «Otseselt halvasti ei läinud,» lausus ta naerdes ning lisas: «Keegi üllatas, keegi tegi oma ära, mõni läks lati alt läbi, aga arvestades, et probleeme on palju olnud ja ettevalmistus selle võrra kannatanud, oli tulemus ootuspärane. Selline see seis umbes on.»