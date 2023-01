Viljandi toidukohtade lõunapakkumiste hinnad on viimasel ajal mõnuga kerkinud. Prae hind ulatub viiest eurost seitsme euroni, supi keskmine hind jääb lehel päevapakkumised.ee 3,50 ja nelja euro vahele. Grand Hotel Viljandis saab supi küll 2,20 eest, kuid see on ka ainus päevasupi hind, mis jääb alla kolme euro.