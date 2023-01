Maakonna kõrgeim tunnustus ootab kandidaatide esitamist

Liit andis teada, et ettepaneku vapimärgi andmiseks võivad teha kõik inimesed ja organisatsioonid. Taotlusesse palutakse märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi, tegevusala, teenete kirjeldus ja esitaja andmed.

Vapimärk on Viljandimaa kõrgeim autasu siin alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule. Vapimärgi asutas Viljandi maavalitsus Eesti Vabariigi 85. aastapäeva auks 2003. aastal, pärast maavalitsuse kadumist on vapimärki välja andnud maakonna omavalitsuste liit.