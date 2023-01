Kaks nominatsiooni pälvinud noortetoas käib rekordarv noori

Viljandi avatud noortetoa noorsootöötaja Mai-Triin Kõrgeperv (vasakul), juhataja Ege Enok ja noorsootöö administraator Maarit Järsk on õnnelikud, et nende juures käib nii palju noori. Noortetuba on avatud esmaspäevast reedeni kella 14–20.

Foto: Marko Saarm