Esimest korda niisuguse tunnustuse pälvinud Miilen ütles pärast auhinna kättesaamist, et see tiitel on talle väga tähtis. «Medal medaliks, aga see kajastab tervet aastat – pikemat perioodi. Mulle meeldib, et ka rahvas on kaasatud, mitte ei ole nii, et keegi võtab statistikalehe ja vaatab. See on kuidagi veidi sügavam. Ei ole ainult treenerid või võrkpalliinimesed, kes hääletavad. Mulle meeldib, et see on laiem pilt. Minule on see olulisem kui mõni medal.»