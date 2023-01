Üleujutatud Soomaal oodatakse jääkaant

Matkajuht Aivar Ruukel Foto: Marko Saarm





Loodusturismi ettevõtja Aivar Ruukel ütles, et ülisuureks see ujutus siiski ei paisu. "Eilsega võrreldes on üleujutus veidi suurenenud, aga jahenev ilm paneb sulamise ja veetõusu tänase päeva jooksul seisma. Kui saabub kõrbedam külm, nagu on lubatud, siis peaks see väli kolme-nelja ööga parajalt paksu jääkaanega kattuma, ja saame jäävälja, millel on nädalavahetusel vahva kelkude ja uiskudega ringi tuisata," pajatas loodusemees.



Ta tuletas meelde, et mullu kattus veeväli jääkaanega veebruari lõpus, kui Ukrainas sõda valla läks.







Selline vaatepilt avanes teisipäeval Soomaal Halliste jõe ääres Tõramaa luhal. Foto: Aivar Ruukel

Viimastel talvedel on suhteliselt sageli juhtunud, et jõed mõnevõrra üle ajavad, aga suur üleujutus jääb sel kevadel Aivar Ruukeli hinnangul tõenäoliselt tulemata. Kui talv oleks suurema sulata püsima jäänud ja lund oleks ohtralt lisandunud, oleks selle sulamisel kevadel võinud 2010/2011. aastaga võrreldev suurvesi võinud tekkida. "Toona olid ikka võimsad üleujutused, paraku nüüd see ressurss läks osaliselt juba vett vedama," nentis ta.



Seda, milline ilm on jaanuaris, veebruaris ja märtsis, on Ruukeli ütlemist mööda väga raske ette näha. Esialgu tundub, et tuleb vaheldumisi miinuste ja plussidega ilm ehk üsna palju libedust, mis kelgutajatele ja uisutajatele meeldib.







