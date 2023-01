Uue aastaga kohanemine on alati läinud üsna raskelt – ilmselt mitte ainult mul ning kõik teenindajad ja ametnikud saavad esimesel paaril nädalal pabereid, millel viimane number on maha tõmmatud ja õige asemele kirjutanud –, aga sel aastal on see kuidagi eriti märgatav ning ma ei tea enam, kes ma olen, kus ma olen ja millal ma olen.