Põhja-Sakala vallajuhtide plaan hoida alanud aastal laenumaksete pealt kokku ligi 900 000 eurot on esimese hooga läbi kukkunud, sest nii Swedbank kui SEB on palvele eitavalt vastanud. Vaid LHV on mõtte heaks kiitnud, aga sealt on vald võtnud kõige vähem laenu.