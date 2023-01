Ando Tulvik: Ukrainal on pikk tee selleni, et oma kodus jälle rahulikult elada

MEIE kultuuriruumis on kõigil inimestel enam-vähem ühesugune arusaamine sellest, mis on kodu. See on koht, mille kas endale või oma perekonnale oleme rajanud. Koht, kus koos oma lähedastega elame. Kodus kehtivad ikka seal elava pere tavad ja kombed ning kõrvalistele isikutele on sissepääs piiratud. Uks on lukus ja teretulnud on vaid kutsutud külalised.