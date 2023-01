SPORDIAASTA TÄHED ⟩ Balti liiga võitjameeskond ja maailmameistrivõistluste hõbe kutsuti lavalaudadele

Eelöelduga pidas Ots silmas, et Balti liiga võitnud Viljandi HC on ikkagi amatöörvõistkond. «Amatöörvõistkonna jaoks selline tulemus teha, mis see aasta sai tehtud – palju veel võib tahta. Arvestades Eesti konnatiiki, seda alumist otsa spordis ... Anname endale aru, meie ala on nagu ta on – ei ole nii populaarne. Selle nii-öelda põlve otsas nikerdamisega saadud tulemus on rohkemgi kui seda tunnustust väärt,» rääkis ta ning lisas naerdes: «Ja simmanile kutsuti meid ka. Autahvel anti ka veel näpu vahele.»