Viljandi vallavanem Alar Karu: mida saan ise teha, et uus aasta parem tuleks?

Äsja lõppenud aastale tagasi vaadates tahaks ju öelda, et oli ilus aasta. Maailmas toimuvale mõeldes seda paraku lausuda ei saa. Kogu selle Venemaalt lähtuva kurjuse juures on olnud aga hea näha, kui lahked ja heatahtlikud on meie inimesed. Korraks peatusid meedias isegi poliitilised vihakõned ja poriloopimine.

Igasugune abi, mida on osutatud koos ja igaüks eraldi, on olnud meile kõigile üllatuseks. See äratundmine, et raskel ajal suudame koos tegutseda, innustab ka edaspidi üksteisest hoolima ja abivajajaid märkama. Jääb vaid loota, et suudame Ukraina rahvast toetada ja aidata sõja võiduka lõpuni.