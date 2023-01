Savimaalid jõuavad Viljandisse

Savimaalid on savi valamise kunst, kus erinevad savid ja pigmendid reageerivad ning segunevad omavahel, luues abstraktse väljenduse. Savil on salvestavad omadused ja seetõttu püüab Jaanika Bahval kõiki oma maale luua heas tundes ja kohalolemises. Savi on tema jaoks hingav elusolend, kellega peab oskama läbi saada. Kui savi usaldab sind, siis ta muutub su käes vormitavaks, taltsaks, teeb koostööd ja lubab ennast esitleda. Kunstniku sõnul võttis ikka omajagu aega, et saavutada saviga selline suhe, et ta lubaks end ka valada.