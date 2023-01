Viljandi kriminull püüab Tammsaare kirjanduspreemiat

Kiileri ilukirjanduslik debüütteos, põnevusjutt "Eranuhke ei armasta keegi" on kirja pandud klassikalise Ameerika krimižanri reeglite järgi ning selles on kirjeldatud sellist Viljandit, mida pole kunagi eksisteerinud.

"Igal aastal tundub, et raamatuid on vähe, kuid siis septembris-oktoobris hakkab neid aina juurde tulema," sõnas Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky ning lisas, et seekord on raamatuid igale maitsele ja valik on mitmekesine. "Palju on ka debüütromaane."