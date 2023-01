Viimastel aastatel oli reisimine koroonaviiruse leviku tõttu keeruline, nüüd on see tänu haiguse leebumisele ja piirangute kadumisele märksa lihtsam. Tean oma kogemustest, et jahedast ja märjast Eestist troopikasse jõuda on lausa uskumatult mõnus. Merevesi, päike ja kogutavad elamused annavad kosutust, et järgmise suveni vastu pidada. Pealekauba, mõnes mõttes tasubki puhkuseraha välismaale jätta, sest mida enam me oma sääste Eestis kulutame, seda rohkem anname hoogu inflatsioonilainele.