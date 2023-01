Veekeskus meelitab vihtlemistseremoonia ja videodiskoga

Esimest korda oli ööspaa novembris ning nagu ütles Suure-Jaani Tervisekoja juhataja Indrek Palu, on edaspidi kavas seda korraldada kord või kaks kuus, et pakkuda inimestele alternatiivi tavalisele ööklubile. Indrek Palu rõhutas, et ööspaasse pääsevad vaid 18-aastased ja vanemad inimesed. See kestab kella 22–2.