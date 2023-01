Pidulised ei ole aastatega enda järelt koristama õppinud

"Eks ikka põhilised on raketipakid ja pudelid, mis rahva põhilistes kogunemiskohtades maha jäävad," ütles ta ning märkis, et tänavu leidus kõige rohkem prügi Vabaduse platsil, Paala järve ääres ja parklatest. "Kaks meest said 1. jaanuaril ikka päris korralikult tööd teha. Kahjuks ei ole pidulistele selgeks saanud, et prügi võiks tänavatelt enda järelt kaasa võtta."