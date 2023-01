Kahest Viljandi tanklast enam öösiti süüa ei saa

"Kuna öine nõudlus teenindusjaama poe teenuste järele on Viljandis talvekuudel väiksem, on mõistlik südaööl avatuna hoida vaid kütuse müük," põhjendas Olerexi tegevjuht Piret Miller, miks teenindusjaam on septembri keskpaigast avatud senise 24 tunni asemel hommikul kella kuuest südaööni, ning lisas, et otsus on end õigustanud ning võimaldanud ühtlasi töötajatel graafikuid paremini korraldada.