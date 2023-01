Noor mees sai ilutulestikuraketist põletushaavu

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass märkis, et väljakutse oli teinud õnnetusse sattunud 27-aastane mees ise, kes palus kiirabi igaks juhuks oma tervist kontrollima. Oma sõnutsi oli ta ilutule laskmise käigus ühe raketiga pihta saanud ning kurtis ühes silmas kraapiva tunde üle. Talle anti haiglas esmaabi ning selgitati, et õnneks ei ole vigastus nii suur, et nägemist kahjustaks.