Helir-Valdor Seeder: mõru uusaastakink Viljandi peredele

Iga volinik ja linnakodanik peab tegema iseseisvaid arvutusi, et saada teada, mida linnavõim tegelikult kavandab. Hea tava kohaselt on seletuskiri mõeldud aga just selleks, et eelnõu sisu lahti kirjutada. Seekord see kahjuks nii ei olnud ja küllap soovist eelnõu tegelikku sisu varjata. Eelnev tundub eriti kummalisena, kuna samal istungil oli päevakorras ka linnaeelarve esimene lugemine, millesse linnavalitsus lasteaiatasudelt planeeritava lisalaekumise aegsasti sisse kavandas. Linnapea Madis Timpson ja linnavalitsus teevad regulaarseid pressiteateid otsustest ja väikseimatestki sündmustest, kus linnapea osaleb, aga peresid puudutavast olulisest muudatusest raekoda vaikib. Ometi on praegune võimukoalitsioon ju rõhutatult lubanud kaasavat linnajuhtimist ...?