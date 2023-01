Farištamo Eller: presidendi kõne oli kaunis ja siiras, ent jättis keskkonna taas vaeslapse ossa

Kõik väga õige, aga ... Ootasin, et vajadus lõpetada kliimamuutuste põhjus – üha suuremate kasumite nimel planeedi ekspluateerimine – saaks natukenegi tähelepanu, sest ainult roheportaalides ja meedia teadusnurkades neist teemadest rääkimisest on vähe. Vajalikke otsuseid poliitikutelt pole aga ikka veel pea üldse. Eestiski ei rõhuta enamiku erakondade keskkonda puudutavad platvormid vajadust peatada inimtekkeline elurikkuse kadu ja kliimamuutused, ümber mõtestades näiteks toidutootmine ja toidujulgeolek. Ja üha kasvav nõudlus energia järele ning üleüldine liigtarbimine. Hämmastun pidevalt, kuidas näiteks toiduvalikute seos elurikkuse kao ja kliimakriisiga ikka veel tabuteema on. Inimene on oma jätkusuutmatu tegevusega, sealhulgas ka ebaeetilise toidu tootmisega, viinud planeedi katastroofilisse olukorda.