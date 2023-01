Mulgi vallavanem Imre Jugomäe: hoiame hinges jõudu ja anname mõtetele lendu

Kui vaatame sellel viimasel aastal meie ümber toimunut, siis pole kahtlustki, et endiselt on käimas väga keeruline periood. Kriisid tervishoius, energeetikas ja julgeolekus pärsivad meie inimeste meelt ja vaimu. Nendest tulenev üldine elukalliduse tõus aga otseselt toimetulekut ja kindlustunnet.

Ees ootab palju prognoosimatut, mis muudab plaanide tegemise keeruliseks. Sellele vaatamata on mul olnud hea meel näha, et oskame endiselt hinnata kõige olulisemat – koosveedetud aega ja ühiseid hetki oma pere ja lähedastega, sõprade, kolleegide ning kõigi teiste ühiste kaasteelistega. Jõulupühadel üksteisele edasi antud soovid on kantud headusest ning annavad kõigile meelerahu.