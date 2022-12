Linnapea Madis Timpson: olen uhke, et Viljandis on empaatiavõimelised inimesed

Üks tavapärasest rütmist väljas aasta on tänaseks jäänud seljataha. Aasta, mis on olnud igas mõttes teistsugune. Ka selle aasta ärasaatmine ja uue vastuvõtmine oli meie kodulinnas taas teistmoodi kui varem. Teist aastat järjest oleme uue aasta vastu võtnud ilma ilutulestikuta, kuid võrreldes eelmise korraga pakkus see sündmus nii vaatemängulist ilu kui ka elava muusikaga pidu, mis andis võimaluse enne aasta vahetumist korraks aja maha võtta ja siis meeleolukalt uude aastasse suunduda.

TAHAN TÄNADA kõiki linnaelanikke, kes on olenemata isiklikest raskustest andnud oma abikäe ja avanud südame neile, kellel on veel raskem. Võõrale maale sõja eest varju tulek ei ole ukrainlastele kindlasti olnud kerge, sest sellises olukorras pole valik jätta maha oma kodu ja alustada uut elu võõras keskkonnas vabatahtlik. Aitäh teile, armsad linlased, et olete olnud moraalseks toeks ning aidanud neid ka materiaalsete esemetega, kuni nende kodumaal võideldakse kurjusega. Samuti ei ole vähem oluline nende inimeste panus, kes on aidanud Ukrainat nii tarbeesemete, rahalise panuse kui ka varjevõrgu punumise näol. Olen uhke, et Viljandis on sellised empaatiavõimelised inimesed!