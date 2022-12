Riigi- ja rahvuspühad on Eestis puhkepäevad ning uusaastale, vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Varsti algava aasta esimene riigipüha, 1. jaanuaril tähistatav uusaasta langeb pühapäevale, nii et sellele ei eelne enamikel inimestel tööpäeva, mis oleks lühendatud tööajaga. Nädalavahetusel on muidugi alati pühapäeviti tähistatav esimene ülestõusmispüha (9. aprill) ja nelipühade esimene püha (28. mai), 2023. aastal aga ka jaanipäev (24. juuni), taasiseseisvumispäev (20. august) ja jõululaupäev (24. detsember).