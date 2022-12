Tuntud odaviskaja kink kergejõustikuseltsile tegi endisel treeneril ja noortel sportlastel meele heaks

Viljandi kergejõustikutreener ja kohaliku kergejõustikuseltsi kauane eestvedaja Tiit Aru sõnas, et neljapäeval üsnagi ootamatult Paalalinna viilhalli toodud jõusaaliseade tuli talle tõelise üllatusena ning eelnevalt polnud Mätasega sellest sõnagi juttu olnud. "Helistas mulle lihtsalt neljapäeva hommikul ja andis teada, et nii, tal on nüüd kingitus ning tahaks seda meile ära tuua."

Tiit Aru kinnitusel on see väga korralik kükipuur koos tõstekangi ja tarvikutega ning sobib hästi jõutreeninguks. Kergejõustikuseltsil oleks oma rahaliste vahenditega sellist üsna keeruline hankida. "Kas sellist masinat oli meil väga vaja? Absoluutselt! Meil on siin omaette nurk seadmete jaoks, mida spordikool ja meie kergejõustikuselts on arendanud – linn siia panustanud ei ole –, ning üks aparaat on mul siin aastast 1988, samuti kingitusena saadud toonase Vana-Võidu tehnikumi poolt. Nii et selline kingitus kulus meile ikka väga hädasti ära. Aparaadid on meil ju kulunud ja vanad. Mina tunnen muidugi rõõmu, aga kõige suuremat rõõmu tunnevad mõistagi noored tegijad, kes saavad hakata sellel treenima. Oleme väga tänulikud!" rääkis Tiit Aru naeruselt.