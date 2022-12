Bussiliin nr 9 alustab varahommikust sõitu homme veidi hiljem

Ühistranspordikeskuse sõnul on eelmiste aastate kogemuste põhjal otsustades bussiga reisijate arv aastavahetusel väga väike ning keskus nõustus Atko Bussiliinide ettepanekuga, et bussiliini number 9 kõige varasemad väljumised võiks lihtsalt ära jätta. Seega palub keskus võimalikel varahommikuse bussiga sõita soovijatel arvestada, et Kantreküla–Viiratsi–Kantreküla liini teenindava bussi number 9 väljumine Muusikakooli peatusest kell 5.20 ja Viiratsist kell 5.30 jäävad ära.