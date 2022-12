Sander Joon. Kuidas punase Sierraga Viljandist Los Angelesse sõita

Kümne aasta eest oleks tundunud tõenäosus, et Viljandis valminud film hakkab kandideerima Oscarile, umbes sama suur nagu see, et Viljandi toidukoht pälvib Michelini tunnustuse. Aga tänavu läks niimoodi, et Fellini kohvik just sellise tunnustuse osaliseks sai ning 22. detsembril saabus uudis, et suuresti Viljandis tehtud «Sierra» pääses lühi­animafilmide Oscari eelvalikusse.