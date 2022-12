Pauku kartva lemmiklooma kõrval on kõige tähtsam jääda ise rahulikuks

Nagu ütles Viljandi Männimäe loomakliiniku juhataja, loomaarst Helen Valk, on kindlasti väga palju loomi, keda paugutamine üldse ei häiri, ent samuti on loomi, kes kardavad iga mütsu või müra. "Tekib värisemine, hingeldamine, ilavool, tõuseb südame löögisagedus, loom kõnnib närviliselt ringi, otsides varjulist kohta ning võimaluse korral peitub voodi või vanni alla või kappi," loetles ta ja lisas, et loom võib samamoodi hirmude käes kannatada nagu inimene.