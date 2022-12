Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: ehitame Viljandit edasi

Ükskõik kui palju poleks ajakirjandus ka kirjutanud sellest, et ehitushinnad on kerkinud taevasse ja sealt edasi ning ehitamisel varitsevad nii tegijat kui tellijat tuhanded karid, paistab pühapäeval vähemalt Viljandile algavat suur ehitamise aasta. Haiglaga saab edasi liikuda tõenäoliselt jaanuari keskel, uus lasteaed on juba kerkima hakanud ning päästjatele uue komando rajamiseks on käed löödud ja töö peaks varsti lahti minema. Ehitamist on kokku enam kui poolesaja miljoni euro eest.