Hirm kolmanda maailmasõja puhkemise ees on arusaadav. Ent ilmselt tuleb aasta mure sünge tiitel anda hoopis hinnatõusule, mille eest on samuti raske kuskile ära joosta. Selle küüsis on riigid nii siin- kui sealpool lompi, kuigi, tõsi küll, Balti riikide inflatsioon on teiste omast seitsme penikoorma saabastega kaugele ette pannud. Oma osa on selles alanud majandussõjal, ent praeguse kriisi seeme sai mulda ammu enne sõda.