Koroonaviiruse laineid on meist üle käinud juba nii palju, et ei mäletagi enam, mitu täpselt. Isegi see hakkab meelest minema, et alguses nimetati seda Wuhani viiruseks, sest hiljem nägime ka Briti, Lõuna-Aafrika ja kes teab veel mis tüve.