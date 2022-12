Poliitiku veisekari valla maal tõi Põhja-Sakalasse kriminaalasja

Sakala andmetel on uurimise all Herefordi lihaveiseid pidav mahetalu ja vallale kuuluv haldusettevõte. Talu on võtnud kasutusele vallale kuuluva maa, täpsemalt 10 500 ruutmeetrit jäätmaad biotiikide ümbruses, ja loomad on käinud sellel söömas. Raha pole talu maa kasutamise eest haldusfirmale maksnud, rendilepingut pole sõlmitud ning vallavalitsus pole maa kasutada andmiseks luba andnud. Menetluse käigus tuleb selgeks saada, kas maa on talu kasutusse läinud vallaettevõtte juhi teadmisel ja loal.