"Haiged, sealhulgas järjest nakkustes, on lapsed, aga ei pääse sellest ka osa täiskasvanuid," lausus perearst Kadri Ann Prass. Sügistalvine viiruste hooaeg on tema kinnitusel täies hoos ja tagasi on aeg, kui viirused levivad tempokalt. Inimesed on uuesti kollektiivis ja suuremaid seltskondi välditakse vähem. Laste kooskäimine toob viiruste hooajal kaasa rohkem haigestumisi ja järjestikust nakatumist viirustesse. "Väikelaste puhul peame seda aga normaalseks. 8–12 haigestumist aastas on ootuspärane ning et suvel ollakse keskmiselt vähem haiged, koonduvad haigused just praegusesse aega," selgitas arst.